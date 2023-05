L'inflazione torna a correre e gli italiani tolgono soldi dal conto corrente

L'inflazione torna a crescere, "perdono" i conti correnti. Ecco perchè gli italiani guardano ad altri investimenti

Torna a crescere l'inflazione che a causa dei rincari dei beni legati all'energia ad aprile registra una crescita dello 0,5% mensile e dell'8,2% su base annua. L’aumento dell’indice di inflazione minaccia anche il valore reale della liquidità parcheggiata sui conti correnti, perché, di fatto, riduce nel tempo la quantità di beni che si potrebbero comprare con quella specifica somma di denaro. Molti correntisti hanno così compreso il bisogno di ridurre le giacenze liquide dei loro conti correnti e destinarli ad investimenti più redditizi.

Il salto da risparmiatore a investitore necessita però di un cambiamento generale della cultura finanziaria. I dati europei dimostrano la modesta alfabetizzazione finanziaria nel nostro Paese. La qualità rimane contenuta in alcune fasce della popolazione come i giovani che vanno invece coinvolti e informati anche con i canali digitali a loro congeniali. I Millennials soprattutto dovranno capire l'importanza della pianificazione pensionistica perchè l'inevitabile scarsità delle prestazioni pensionistiche obbligatorie dovrà indurli a sottoscrivere una forma di previdenza capace di garantire loro una vecchiaia serena. Sarà dunque necessario fare delle scelte oculate, pensare a quali azioni intraprendere per valorizzare risparmi e costruire una rendita integrativa adeguata.