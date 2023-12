L'intelligenza artificiale ha imparato a "manipolare" la Borsa

Andrew Bailey, capo della Banca d'Inghilterra, ha recentemente espresso preoccupazione sull'Intelligenza Artificiale (IA) e i mercati finanziari. Tuttavia, quanto affermato dal Governatore britannico è solo la conferma ufficiale di una situazione già nota. Se, da un lato, le autorità useranno l'IA per monitorare gli scambi e contrastare comportamenti illeciti (tra cui la Consob); dall'altro, l'IA è stata sfruttata - da tempo - all'interno della Borsa. Non solo per migliorare l'efficienza operativa, ma anche per manipolare i listini. La manipolazione dei mercati è resa più efficiente dall'IA, che diventa uno strumento per ottimizzare "vecchi" sistemi. Un esempio di ciò è il video generato dall'IA di un falso attacco terroristico al Pentagono che ha influenzato Wall Street. Anche se il deep fake è stato rapidamente smascherato, alcuni hanno tratto profitto dalle oscillazioni degli indici. Lo scrive Il Sole 24 Ore.

Fabrizio Lillo, docente di Metodi di Matematica per l'Economia e la Finanza presso le Università di Bologna e Normale di Pisa, spiega che queste strategie sono essenzialmente l'ottimizzazione di meccanismi conosciuti da tempo. Tuttavia, l'IA può anche dar vita a problemi più complessi, come l'agente autonomo, in cui la tecnologia impara autonomamente a manipolare i mercati senza la volontà specifica degli sviluppatori. Takanobu Mizuta di Sparx Asset Management ha sviluppato un sistema di trading con IA, in cui l'algoritmo può apprendere e adottare strategie manipolative. Uno studio condotto da Wolf Georg Ringe, Alessio Azzuffi e Siegfried Stiehl suggerisce che l'IA, in modo autonomo e in un mercato virtuale, potrebbe coordinarsi tacitamente con un'altra attività d'investimento per ottenere guadagni attraverso la manipolazione del mercato. Questa è una forma di manipolazione di mercato senza una volontà umana esplicita. La domanda ora è: come prevenire tali attività fraudolente?

Filippo Annunziata, docente di Diritto dei Mercati Finanziari alla Bocconi, suggerisce di impostare paletti nel sistema di trading, in modo che l'algoritmo abbia limiti contro l'operatività fraudolenta. Tuttavia, i paletti potrebbero diventare obsoleti con l'evoluzione dell'IA. Annunziata suggerisce che i paletti dovrebbero auto-evolversi, ma la sofisticazione dell'innovazione hi-tech presenta sfide.

Inoltre, l'IA è utilizzata in modo più "banale" per migliorare l'operatività degli High-Frequency Traders (HFT), ad esempio, attraverso lo spoofing o il quote stuffing. Queste strategie implicano la generazione di un gran numero di proposte di negoziazione che vengono successivamente ritirate per influenzare il mercato. In conclusione, la manipolazione di mercato con l'IA rappresenta una sfida crescente, e le normative attuali, come la Mifid2, possono essere utili, ma la lotta contro queste pratiche sta appena cominciando.