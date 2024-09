Gioielli, un tesoretto nelle case degli italiani da centinaia di miliardi di euro

L'Italia e le sue ricchezze nascoste. Non solo il mattone...

Per realizzare questa piccola ricerca mi sono imposto tre premesse: in Italia non esiste la EDUCAZIONE FINANZIARIA, purtroppo si continua ad avere suggerimenti, dai parenti, dagli amici ed anche da internet (e i Consulenti Finanziari?); il 46,5% della ricchezza in Italia è posseduta dal 5% delle famiglie; le famiglie in difficoltà in Italia sono 2,9 milioni su circa 26 milioni (11,2%).

Detto ciò possiamo pensare che la Repubblica Italiana, checchè se ne dica, è sufficientemente ricca da potersi permettere anche un debito monstre ci circa 3 trilioni di euro? Che sia necessario ridurre il debito pubblico è fortemente raccomandato dalla UE, dal FMI e chi più ne ha più ne metta, ma devo in questo caso sottolineare che l'Italia, nel suo complesso, è sicuramente la più tutelata sotto il profilo finanziario-immobiliare.

Perché? Ecco alcuni dati: Scusate se questa slides è un po' datata, ma non sono riuscito a trovarne di più recenti. Ora, però mancano due dati. Il primo è il patrimonio immobiliare che attualmente è quantificato in circa 6.000 miliardi di euro, la seconda è una curiosità, ma non conosciamo l'ammontare esatto e sono i gioielli (orologi, quadri, oggetti di valore ecc.) posseduti dalle famiglie. Un piccolo dato statistico: Fra orecchini ricevuti alla nascita, anelli regalati da amici e fidanzati e spille ereditate dai nonni, mediamente gli italiani possiedono sette gioielli o beni di valore a testa, per un totale di circa 64 grammi di oro e un valore stimato di oltre 2 mila euro (2.064,00 euro).

I gioielli e gli italiani, un tesoretto da 2 mila euro a testa | TG Poste - Le notizie di Poste Italiane, dei settori della logistica, della finanza e assicurativo Se il dato è giusto allora bisogna moltiplicarlo per 58.697.744 per un totale di euro 120.828.233.900,00, un bel “tesoretto”. Per concludere un ultimo dato, gli immobili che sono stimati in circa 6.000 miliardi valgono ben 2 volte il debito pubblico e 2,8 volte il nostro PIL. Volutamente ho tralasciato tutti i tesori nazionali perché il loro valore è inestimabile. L'Italia, con tutte le sue contraddizioni, è un Paese ricco? Se lo pensate ditelo piano perché il fisco è sempre in agguato. Grazie per l'attenzione.