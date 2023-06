Economia

Mercoledì, 7 giugno 2023 Anche l'Ocse crede nell'Italia: Pil in rialzo ma il Pnrr è in ritardo Secondo l'Ocse il 2023 si chiuderà con un Pil al +1,2% per l'Italia che fa meglio dell'Europa. L'inflazione è ancora troppo alta: è stimata al 6,4% di Redazione Economia