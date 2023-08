La bancarotta di Evergrande azzoppa le Borse europee, male piazza Affari

Borsa Milano: avvio in calo con Europa dopo la bancarotta di Evergrande

Piazza Affari apre l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib perde nei primi scambi lo 0,48% a 27.746,38 punti.

Preoccupa la notizia che il colosso immobiliare cinese Evergrande ha dichiarato bancarotta a New York e si appresta ad avviare una ristrutturazione dei debiti a Hong Kong e nelle Isole Cayman.

Borse europee: aprono in calo, pesano timori tassi e Cina

Non solo Evergrande. Le Borse europee aprono in calo frenate dai persistenti timori di un rialzo dei tassi statunitensi. Gli investitori temono anche per la tenuta dell'economia della Cina da dove arrivano segnali di nuove misure di stimolo.

L'indice Cac 40 di Parigi cede lo 0,60% a 7.148,83 punti, il Dax 30 di Francoforte arretra dello 0,69% a 15.568,85 punti e l'Ftse 100 di Londra registra una flessione dello 0,63% a 7.264,39 punti. A Milano l'indice Ftse Mib nei primi scambi lascia sul terreno lo 0,48% a 27.746,38 punti.

Sul listino milanese in rialzo Recordati +0,76%, Diasorin +0,36%, Snam +0,33%, leonardo +0,23%. Perdono invece Bper banca -1,3%, Interpump -1,28%, Stellantis -1,25% e Prysmian -1,2%.