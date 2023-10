Azimut Holding entra in HighPost Capital, la società della famiglia Bezos

Azimut Holding entra nel capitale di HighPost Capital

Il gruppo di gestione patrimoniale italiano Azimut ha annunciato un aumento del 2,5% della sua partecipazione in HighPost Capital, portando così la sua quota complessiva nella società a quasi il 15%. Fondata nel 2019 da David Moross e Mark Bezos, HighPost è specializzata nella gestione di fondi di private equity e venture capital, e la sua partnership con Azimut sta per diventare ancora più solida.

Questa mossa strategica non riguarda solo un aumento delle quote azionarie ma prevede anche un coinvolgimento più profondo delle famiglie dei due top manager di HighPost. Secondo l'accordo, le famiglie Moross e Bezos diventeranno anch'esse azioniste di Azimut Holding, investendo un importo significativo, sebbene al momento non quantificato, nelle azioni della società italiana.

Questa decisione strategica è il risultato di una stretta collaborazione tra le due società e mira a rafforzare ulteriormente il legame tra Azimut e HighPost. Inoltre, l'accordo sottolinea l'obiettivo comune di entrambe le aziende di potenziare la loro partnership e di creare valore a lungo termine. L'interesse di Azimut verso il settore del private equity riflette una tendenza più ampia nel mondo degli investimenti, in cui gli investitori cercano opportunità al di fuori dei tradizionali mercati azionari e obbligazionari. Il private equity offre l'opportunità di investire direttamente in imprese non quotate, spesso in fase di crescita, con l'obiettivo di ottenere rendimenti superiori a lungo termine.

La partnership tra Azimut e HighPost rappresenta un esempio di come le aziende stiano cercando di espandere il loro raggio d'azione e accedere a nuove opportunità di investimento. Questa collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti potrebbe portare a sinergie interessanti e a una maggiore diversificazione delle opportunità di investimento offerte da Azimut.

Il coinvolgimento delle famiglie Moross e Bezos nell'azionariato di Azimut Holding sottolinea l'importanza della partnership a lungo termine e l'entusiasmo per la creazione di valore sostenibile. La collaborazione tra queste due società promette di portare benefici significativi a entrambe le parti e di rafforzare ulteriormente il legame tra il settore finanziario italiano e quello statunitense nel mondo complesso e in continua evoluzione degli investimenti nel private equity.