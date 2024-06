La Fed mantiene i tassi invariati: "Troppe incertezze"

La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i propri tassi di interesse in un intervallo tra il 5,25%-5,50%. Nel considerare eventuali aggiustamenti dell'intervallo, si legge in una nota della Fed, il Comitato valutera' attentamente i dati macroeconomici in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi. Il Comitato "non ritiene opportuno ridurre l'intervallo obiettivo fino a quando non avra' acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%". La Fed prevede un solo taglio dei tassi di interesse da un quarto di punto quest'anno. E' quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate alla decisione di politica monetaria. A marzo la Fed aveva previsto tre tagli.