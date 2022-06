La Germania boccia l'auto elettrica: "Sì al motore a benzina dopo il 2030"

Lindner: "No allo stop alle auto a combustione"

Il Governo tedesco si opporrà al divieto di vendita di nuove auto a combustione interna a partire del 2030 concordato dal Parlamento Europeo. Ad affermarlo è il ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner che oggi partecipava a un evento a Berlino dedicato all'industria. Il ministro ha sottolineato che "i motori di questo tipo devono continuare ad essere sviluppati in Europa e in Germania visto che le auto elettriche non potranno essere gli unici mezzi in molte regioni del mondo per i decenni a venire. "Un divieto dell'Ue - sottolinea-, significherebbe che i produttori tedeschi ed europei interromperebbero il loro lavoro sui motori a combustione interna". Pertanto, rileva, "non saremo d'accordo con questa legislazione europea".