La Germania mette al bando le cinesi Huawei e Zte dal 5G

La Germania ha annunciato che eliminerà nei prossimi anni l'uso dei componenti dei giganti cinesi delle telecomunicazioni Huawei e Zte nelle sue reti 5G a causa di timori per la sicurezza nazionale. "Proteggiamo il sistema nervoso centrale della Germania come centro di business e proteggiamo le comunicazioni dei cittadini, delle aziende e dello Stato", ha affermato il ministro degli Interni Nancy Faeser.

"I componenti Huawei e Zte non potranno più essere utilizzati sulle reti 5G al più tardi entro la fine del 2026. Entro la fine del 2029 dovranno essere sostituiti i sistemi critici di gestione dei due produttori (cinesi) per le reti di trasporto e accesso 5G", ha aggiunto. Secondo le società che gestisce le reti per la comunicazione, la tecnologia cinese non viene comunque più utilizzata in misura significativa in questa parte della rete.l piano originale prevedeva, inoltre, di porre fine alla dipendenza dai componenti cinesi per la rete di accesso e di trasporto entro il 2026 e non entro il 2029.

Le società di gestione delle reti di comunicazione affermano che la tecnologia cinese è ormai poco utilizzata. Il piano originale prevedeva di eliminare i componenti cinesi dalla rete di accesso e trasporto entro il 2026, anziché il 2029, per motivi di sicurezza, poiché la legge cinese obbliga le aziende a collaborare con il governo, aumentando il rischio di sabotaggi tramite backdoor.

L'attacco della Russia all'Ucraina ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Il governo federale considera la rete 5G un elemento centrale e vulnerabile dell'economia. Recenti studi indicano che quasi il 60% dei componenti 5G proviene dalla Cina. I nuovi requisiti mirano a ridurre i rischi nella costruzione di nuove reti. La rete 6G potrebbe essere operativa in Germania intorno al 2030.