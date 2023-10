La musica si è spenta, Facchinetti punta su calcio e Nft: nasce Alì Srl

Facchinetti punta sul business del calcio e degli Nft: nasce la nuova società per sportivi professionisti Alì

Mentre la sua principale holding di investimenti ha visto gli utili crollare, Francesco Facchinetti, dj, promoter e conduttore televisivo, da poco diventato agente Fifa cerca di lanciare una società proprio nell’ambito del calcio e la lega anche al business degli nft (non fungible token). Andiamo con ordine: la holding di Facchinetti è la Goonies srl che ha da poco chiuso il bilancio 2022 con un utile di soli 22mila euro rispetto ai 123mila euro del precedente esercizio mentre i ricavi sono scesi anno su anno da 994mila a 610mila euro: il mini profitto riportato a nuovo ha fatto salire il patrimonio netto a 995mila euro.

Gli 1,4 milioni di attivo sono costituti da liquidità per 972mila euro e 71mila euro di partecipazioni, fra le quali il 25% di Newco, il 50% di Newco Management, il 25% di Pop Sports, il 100% di Hook, il 50% di Mamely, il 33,3% di Bc Network, il 90% di Build Up, il 40% di Outatime. Hook, Mamely, Build Up e Outatime presentano tutte insieme utili di poche migliaia di euro.

L’ultima partecipazione di Goonies è quella appunto costituita poche settimane fa a Milano davanti al notaio Gabriella Iacobellis con un atto per il quale si sono presentati lo stesso Facchinetti e Salvatore Calaminici per far nascere la nuova Alì srl di cui Goonies ha il 49% e Calaminici il 51%. La società ha come oggetto l’attività di agente sportivo “nel rispetto delle norme Fifa e Figc”, la consulenza e il marketing per gli sportivi rappresentati ma anche “lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di cripto-attività (ad esempio nft e token) attinenti allo sfruttamento dei diritti d’immagine di sportivi professionisti e realizzate attraverso l’uso di tecnologie blockchain”.

Calaminici, nominato amministratore unico della newco, calabrese classe 1979, ha lavorato per la squadra del Crotone: laureato in organizzazione e gestione dello Sport, in passato ha ricoperto diversi ruoli come osservatore per società di serie A, agente Fifa e direttore sportivo.