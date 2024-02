La settimana bianca non esiste più: come cambia la vacanza in montagna

La quasi totalità degli italiani ha scelto mete nel nostro Paese, con il Trentino al primo posto. Poco sci, si pensa soprattutto a riposo e relax

Nel primo trimestre del 2024 saranno 8,3 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze in montagna. Questi sono i dati che emergono dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. La classica settimana bianca è diventata però solo un ricordo. Il 62% trascorrerà vacanze brevi (2 pernottamente a destinazione al massimo) mentre il 29% si fermerà per 3-5 pernottamenti. Solo il 9% farà una vaxanza da 7 o più giorni.

La spesa medio pro-capite è stimata a 350 euro. La modalità preferita di pernottamento da quasi la metà del campione sono le strutture turistico ricettive, alberghi e resort, soprattutto se dispongono di aree benessere. Baite, chalet e rifugi hanno attiraro solo il 14% degli italaini.

Gli italiani preferiscono le mete montane nel nostro Paese (87%) con in testa il Trentino, seguito da Lombardia, Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte e Friuli. Tutte le altre Regioni messe insieme non arrivano al 20% delle preferenze. Solo il 10% andrà a sciare in Svizzera e Francia. In realtà però solo un italiano su tre è interessato allo sport, escludendo un 40% che vorrebbe fare un'escursione naturalistica. Riposo e relax sono al primo posto nei desideri degli italiani.