Lavazza si rifà il look e presenta a livello globale il nuovo sito internet

Lavazza rinnova il sito internet e lo lancia sul mercato a livello globale

L'azienda Lavazza oltre ad aver ristrutturato il proprio heritage per una dimensione più globale e contemporanea, ha rinnovato i contenuti e design del suo sito. Il brand rappresenta da sempre la celebrazione dello stile di vita italiano in una tazzina di caffè e ora è possibile gustare quest’esperienza unica in tutto il mondo grazie ad un rilancio della propria immagine web che, dopo il lancio in UK, USA e Italia, coinvolgerà nei prossimi mesi 40 mercati.



Design e "tone of voice" sono stati ideati per raccontare la storia del brand con maggiore fluidità, valorizzando l’esperienza di navigazione e il coinvolgimento dei clienti. Con il nuovo sito, Lavazza vuole esprimere il perfetto equilibrio tra il suo immaginario storico, uno stile accattivante e un look and feel moderno, senza mai perdere di vista la sua identità iconica.



Basato su tre pilastri centrali – Coinvolgimento; Conversione; Modularità e Flessibilità – il nuovo sito Lavazza è pensato per raccontare il gusto unico dello stile di vita italiano attraverso uno storytelling contemporaneo. Una volta atterrati sull’home page, gli utenti possono vivere un viaggio coinvolgente attraverso il mondo Lavazza e i suoi valori. All’interno del sito sono disponibili informazioni sul caffè e sulle sue caratteristiche accanto a storie dedicate a chi è impegnato nella sua coltivazione e ai progetti della Fondazione Lavazza pensati per promuovere una sostenibilità economica, sociale e ambientale a favore delle comunità produttrici di caffè in tutto il mondo.



La sostenibilità è, infatti, un pilastro fondamentale connesso all'approccio "Blend for Better" del Gruppo e l'impegno di Lavazza, riconosciuto a livello mondiale attraverso i numerosi progetti di caffè sostenibile, è al centro del nuovo sito. Sono presenti inoltre una vasta gamma di ricette, storie di chef e baristi Ambassador Lavazza che, con piatti e bevande innovative, diffondono la creatività del brand e offrono una customer experience a 360° per tutti gli amanti del caffè.

Infine, il sito offre un'esperienza di acquisto innovativa con suggerimenti customizzati per ciascun utente che guidano il consumatore alla scoperta di nuovi gusti, aromi e idee per la preparazione del caffè in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.