Lavoro, AAA Talenti Cercasi: aziende colpite dal fenomeno "Talent Shortage"

Le aziende hanno difficoltà a trovare nuovi talenti da assumere, dopo la pandemia i lavoratori hanno ridefinito le loro esigenze



Ogni anno, il primo mercoledì di settembre si celebra il Global Talent Acquisition Day. Questa festa è stata introdotta nel 2018 e riconosce i contributi dei professionisti dell'acquisizione di talenti ai datori di lavoro e alle organizzazioni di tutto il mondo.



Una ricerca internazionale illustra tutte le difficoltà che stanno trovando le aziende nella ricerca di personale: oltre il 70% delle organizzazioni vorrebbe assumere nuove risorse ma 3 su 4 hanno difficoltà a reperire talenti. Entro 5 anni l’87% delle aziende dovrà far fronte ad una carenza di competenze che coinvolgerà i propri lavoratori. Competenze ma non solo: headhunter a caccia di soft skill come time management.

Francesca Verderio, Talent Acquisition Manager di Zeta Service Individua: "I lavoratori stanno ridefinendo il work life balance dando sempre più priorità alla loro vita privata. Per questo le aziende devono modificare il loro approccio alla gestione dei talenti e immaginare una diversa cultura del lavoro".

Le aziende si trovano costrette ad affrontare una nuova sfida nello scenario globale post-pandemico: il “Talent Shortage”. Secondo una ricerca internazionale ripresa dal World Economic Forum, 3 aziende su 4 non riescono a trovare i profili ricercati: una percentuale in netta crescita negli ultimi anni se teniamo conto che si tratta del +120% rispetto a 10 anni fa quando, nel 2012, le aziende faticavano a trovare “solo” il 34% dei lavoratori e +8,7% sul 2021.

Un fenomeno che coinvolge anche l’Italia dove la percentuale complessiva è di poco inferiore alla media globale ed è una minaccia che può mettere un freno alla crescita economica visto che secondo il recente report Upwork’s Future Workforce, il 70% delle organizzazioni ha previsto un aumento del personale entro i prossimi sei mesi a patto che si riescano a trovare i profili specializzati. In questo senso, sempre secondo il report, gli ambiti di lavoro dove è più difficile scovare i talenti sono Information Technology, sales & marketing, manufatturiero e front office.