Lavoro, boom di dimissioni dal posto fisso. Ecco cosa sta succedendo in Italia

Lavoro, stanno cambiando le priorità. Meno sacrifici più libertà

La crisi si fa sentire ma nonostante questo si registra sempre di più un dato in controtendenza nel mondo del lavoro che fa riflettere. Gli italiani sembrano ambire sempre meno al posto fisso, con tutti i rischi che questa scelta comporta. Sempre più persone, a quanto pare, non sono comunque disposte a tenersi un'occupazione sgradita pur di incassare uno stipendio. Esplode come in tutto il resto del mondo il fenomeno delle dimissioni. Nei primi nove mesi del 2022 - si legge sul Messaggero - oltre un milione e 600 mila persone, nel nostro Paese, hanno abbandonato l'impiego, con una crescita del 22 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un fenomeno ben noto negli Stati Uniti che lo hanno battezzato Great Resignation, la grande fuga da uffici, fabbriche e negozi.

Si parla di effetto post Covid. Molti lavoratori di ritorno dallo smartworking, - prosegue il Messaggero - dopo aver sperimentato i benefici del lavoro agile da casa, con pochi orari e senza il fiato sul collo del capo, non sono disposti a tornare indietro alla vecchia scrivania. Ma c'è di più. I giovani in particolare, attratti dal miraggio di mettersi in proprio, rinunciano a contratti poco pagati e demansionati rispetto agli studi effettuati. Meglio aspettare la prossima occasione che vivere infelici, precari e con pochi soldi in tasca. In particolare per chi opera nel settore tecnologico e informatico. Il fenomeno delle Grandi dimissioni, secondo i calcoli dell'agenzia specializzata Randstad, è cresciuto del 44% negli ultimi 18 mesi e nel 76% dei casi si tratta, appunto, di millennials. Fra le cause principali ci sono l'insoddisfazione, la demotivazione e la mancanza di obiettivi. E in metà delle aziende le dimissioni incidono sui livelli di performance aziendale e sul clima interno.