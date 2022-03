Bitpanda, ferie illimitate e retribuite: l'azienda lancia un nuovo welfare

Ferie illimitate, pause collettive e più congedi parentali: il welfare aziendale lanciato da Bitpanda che punta a creare luoghi di lavoro per “crescere”

Un nuovo modo di vivere il lavoro, come luogo di crescita e non solo di fatica; che sia punto di incontro, socialità e benessere: Bitpanda, società austriaca con sede a Viennna, fondata da Eric Demuth e Paul Klanschek, che si occupa di investimenti digitali, ha deciso di lanciare nuovi benefit aziendali, tenendo a mente come parola chiave “umanità”.

Nello specifico si tratta di: ferie illimitate retribuite, periodi di pausa collettivi, per permettere a tutti i dipendenti di staccare dal lavoro, venti settimane di congedo parentale per i neogenitori e la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo fino a due mesi all’anno.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte dall’unicorno austriaco Bitpanda: nuovi benefit che riguardano tutti i dipendenti, un team di quasi 1.000 persone di 50 diverse nazionalità, in oltre dieci città europee.