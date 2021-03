Lavoro, Orlando: "Stop ai licenziamenti fino ottobre se senza Cig"

"Il blocco dei licenziamenti lo portiamo a giugno per i lavoratori che dispongono di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari, per gli altri si andrà fino a ottobre consentendo di varare una riforma sugli ammortizzatori sociali". Entro fine marzo cercheremo di far approvare "non l'articolato ma il documento politico che mette i paletti e stabilisce il nuovo ammortizzatore sociale", è quanto ha annunciato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Per il reddito di emergenza invece il dem ha assicurato che "si allargherà la base", e che "si sta lavorando per questo perché' ci sono persone che non possono accedere al reddito, purtroppo ci sono nuovi poveri e persone che non hanno potuto ricorrere alle fonti di reddito che avevano normalmente prima della pandemia. Ora - ha aggiunto - vedremo nel dettaglio, ma la sostanza e' che si cerca di allargare la coperta per provare a coprire persone che si sono trovate improvvisamente in una situazione di difficoltà".