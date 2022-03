Le Borse Ue scommettono sulla pace. Pechino pronta a sostenere l'economia

Leggermente in risalita poco sopra quota 100 dollari al barile il petrolio

In netto rialzo le Borse europee spinte dall'ottima performance dei listini asiatici, e in particolare dei titoli tecnologici, con Alibaba e Jd.com in testa, grazie ai segnali arrivati da Pechino di voler fornire piu' supporto e stabilita' all'economia cinese in fase di rallentamento e che sta facendo progressi nel dialogo con gli Stati Uniti riguardante le regole per le societa' cinesi quotate negli Usa.

Ma gli indici del Vecchio Continente sono trainati in particolare dai leggeri spiragli di distensione che arrivano dal fronte diplomatico per quanto riguarda il conflitto ucraino nonche' dal direttivo della Fed che oggi dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di 25 punti base, il primo dal 2018.

A Francoforte il Dax a 14.254,08 punti segna il +2,39%, l'indice di Londra Ftse 100 a 7.276,60 punti avanza dell'1,40% mentre a Parigi il Cac 40 a 6.496,88 punti guadagna il 2,23%. Bene anche l'Ibex 25 di Madrid a 8.372,56 punti (+1,73%). A Piazza Affari l'indice Ftse Mib apre a 24.035 punti (+2,28%).

A Piazza Affari bene tra gli industriali Stm (+3,83%) e Stellantis (+2,84%), mentre tra i bancari Bper +4,25%, Banco Bpm +3,51%, Intesa Sanpaolo +3,4%, Unicredit +3,7%. Oggi il focus dei mercati finanziari è principalmente sulla Federal Reserve, mentre gli investitori aspettano di avere conferma che la Russia paghi i coupons sugli interessi di due bond sovrani (scadenza 2023 e 2043) per complessivi 117 milioni di dollari: nei giorni scorsi il ministero delle Finanze ha dato mandato di eseguire il pagamento previsto.

L'attenzione del mercato per tali scadenze è da leggere nell'ambito del rischio "default" di Mosca dichiarato dalle agenzie di rating e del braccio di ferro con i Paesi occidentali sulle sanzioni innescate dall'aggressione all'Ucraina.

Sul mercato delle commodity, i prezzi del petrolio riprendono a salire dopo la frenata degli ultimi sette giorni che ha riportato il Brent anche sotto 100 dollari al barile (da un top di 133) e il Wti in area 95 dollari (dai massimi a 129). Entrambi i contratti di riferimento salgono intorno al 2%: a Londra il Brent maggio è trattato a 102,1 dollari al barile, il Wti aprile segna 98 dollari al barile.



In calo le quotazioni del gas naturale in Europa che sulla piattaforma olandese Ttf cede il 3% a 111,95 euro al megawattora. Tra i metalli attenzione sul nichel che tornera' a essere trattato sul London Metal Exchange dopo la sospensione dall'8 marzo scorso a causa della forte volatilita', e balzo dei prezzi, legata alla crisi ucraina. In calo i prezzi dell'oro a 1917 dollari l'oncia.