Le mini case Ikea arrivano in Italia: il prezzo è da non credere

Le mini case di Ikea hanno superficie di circa 25 m2 e sono fatte in metallo e legno. Facilimente trasportabili, sono perfette per chi vuole vivere in mezzo alla natura

Con l'aumento generalizzato dei prezzi delle case anche l'Italia sta scoprendo il fenomeno delle piccole abitazioni mobili. Ikea ha quindi portato nel nostro Paese la sua proposta di mini house dalle dimensioni ridotte ma anche economiche, ecologiche, facili di spostare, smaltire e riparare. Certo la struttura è piuttosto semplice ma all'interno di trovano tutti i comfort di un camper ben arredato.

Le mini house di Ikea, come racconta Esquire.com, sono in metallo e legno per una superficie totale di 25 metri quatri. La forma è semplice e compatta e grazie alle ruote di cui è dotata si può spostare la casa con grande facilità. Per arredarla poi si può fare affidamento sull'ampia scelta di prodotti dell'azienda svedese, che per sua natura promuove concetti come semplicità, ottimizzazione degli spazi e comodità. Il prezzo di partenza, come riportato da Domus, è di 43mila euro per la versione base.