Le società immobiliari di Veronica Lario hanno perso quasi tre milioni

Veronica Lario, le sue società immobiliari perdono tre milioni

Ammonta a quasi tre milioni di euro la perdita cumulata di Equitago e Il Poggio, due società italiane di proprietà di Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, ex moglie di Silvio Berlusconi. Lo riporta Verità&Affari in un articolo uscito oggi in cui fanno i conti all'ex attrice. Equitago, si legge nell'articolo, "ha chiuso l’esercizio dello scorso anno con un disavanzo di poco più di un milione che è stato ripianato interamente attingendo alla riserva in conto aumento di capitale". La causa principale del rosso di bilancio sarebbe da imputarsi alla svalutazione delle rimanenze e della partecipazione Ivory Coast.

Non è andata molto diversamente a Il Poggio che ha chiuso il bilancio 2021 con una perdita di oltre 1,9 milioni rispetto all'utile di 2,2 milioni del precedente esercizio. La causa? Come riporta Verità&Affari è da addebitarsi al crollo dei ricavi, passati da 7,6 a 2,6 milioni. "La società - si legge nell'articolo - possiede alcuni immobili, tra cui Palazzo Canova a Milano 2, e lo scorso anno attraverso la controllata Orchidea Realty ha venduto un immobile a New York e con l’incasso ha restituito i residui 2,2 milioni del mutuo che la Bcc di Carate Brianza erogò nel 2013 per far fronte alla ristrutturazione di Palazzo Canova".