Legge di Bilancio, verso aumento dei fondi per la sanità,. Ok al rifinanziamento del bonus psicologico

Manovra: verso aumento fondi sanità, priorità il personale

Prime indiscrezioni sulla Legge di Bilancio 2025. Nella manovra, secondo quanto apprende l’Ansa, non ci saranno tagli per la sanità. Rispetto alla cifra stanziata per il settore nella Legge di Bilancio dello scorso anno, pari a 5 miliardi complessivi, si va verso - secondo le stessi fonti - una ulteriore integrazione da quantificarsi con il ministero dell'Economia. Si sta dunque lavorando alla individuazione delle risorse necessarie a garanzia del Servizio sanitario nazionale, con una priorità per il personale medico e sanitario. Da parte del titolare dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, si apprende inoltre, si è registrata una "notevole attenzione".

Verso il rifinanziamento del bonus psicologo in manovra

Attenzione da parte del governo anche al bonus psicologo. Infatti, è probabile che ci sarà il rifinanziamento con il contributo per le spese di psicoterapia introdotto dal 2022 e che nella scorsa Legge di Bilancio è stato confermato e reso strutturale ma per il quale vanno comunque reperiti i finanziamenti. Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza il governo sarebbe al lavoro per confermare lo stanziamento previsto per l'anno in corso con fondi, dunque, per 10 milioni.