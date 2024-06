Leonardo Maria Del Vecchio, da "figlio di" a futuro protagonista della finanza

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio. Il ritratto

Due matrimoni, 29 anni e circa 5 miliardi di euro di patrimonio. Un tris semi-irraggiungibile per chiunque, ma non per Leonardo Maria Del Vecchio. Omonimo figlio – il quarto - del fondatore del colosso dell’occhialeria EssilorLuxottica, da anni il rampollo nuota con sinuosità nel mondo dei business investendo grandi cifre in attività di vario genere.

Ma scendiamo nei dettagli. Innanzitutto, l’enorme fonte di ricchezza dell’ereditiere è derivante dalla quota di sua proprietà (12,5%) della holding lussemburghese Delfin, la quale possiede: il 28% di Covivio; il 20% di Mediobanca, il 10% di Generali e l’1,9% in UniCredit.

Ebbene, con tale cassaforte a sua disposizione, Del Vecchio jr ha potuto così investire somme ingenti in case e ristoranti. E anche nei drink. Ma per muoversi in questo mare di partecipazioni e capire realmente l’entità del portafoglio di investimenti, è necessario snocciolare attentamente i suoi affari.

Partendo dal settore food, tra le società spicca la Triple Sea Food di cui è azionista al 78%. La holding, come riporta NordEstEconomia.it, ha all’attivo la Trattoria del Ciumbia nell’esclusivo quartiere Brera di Milano, specializzata in cucina lombarda, seguito da Vesta (specializzato nel pesce) e Casa Fiori Chiari.

Ma questo è solo l’inizio. A novembre del 2023 è stata costituita Akira, altra società che opera nella ristorazione, di cui Lmdv capital (la holding d’investimento dell’erede di Luxottica) detiene il 90%; il restante 10% è ripartito tra il torinese Mario Miyakawa e i figli Francesco e Matteo.

Sempre nel food, ma questa volta nel più specifico settore delle cloud kitchen c’è l’operazione in Kuiri, dove la sua quota è pari al 11,25%. Ma Leonardo Maria non è l’unico della famiglia ad aver investito nella startup. A credere nel progetto sono stati, infatti, anche il fratello Rocco Basilico e la mamma e vedova di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo.

Infine, dopo i ristoranti, il rampollo si è tuffato nel business degli stabilimenti balneari acquisendo per circa 4 milioni di euro lo storico lido Franco Mare di Marina di Pietrasanta, a pochi passi da Forte dei Marmi per aprire il quarto ristorante, il quale avrà insegna Vesta.

Infine, a giugno del 2023 finisce su tutti i giornali l'ingresso in Tubo, società produttrice della bibita Boem che vede tra gli azionisti i rapper e influencer Lazza e Fedez. Inizialmente entrato con il 40% del capitale, Del Vecchio jr è poi successivamente salito alla maggioranza al 54% delle quote dopo un aumento di capitale di ben 3 milioni di euro.

Ma non è tutto. La holding del rampollo, Lmdv Capital, è anche entrata con una quota in Atiu, partecipando, anche in questo caso, con un aumento di capitale. Al termine dell'operazione Del Vecchio Jr è diventato titolare di una quota del 3,13%, stesso ammontare di azioni che ha messo in portafoglio anche Matteo Lunelli, amministratore delegato di Cantine Ferrari e presidente di Fondazione Altagamma.

Successivamente, l’investimento nell’immobiliare con le due società recentemente costituite Turati Club e Smeraldo, entrambe detenute da Del Vecchio jr al 100%. Infine, impossibile non ricordare i circa 50 milioni di euro per poco più dell’1% di Ima, il colosso italiano del packaging della famiglia Vacchi (da cui l’influencer Gianluca Vacchi è uscito incassando circa 700 milioni di euro).

Ma nonostante l’entità delle operazioni, quello degli investimenti è solo un hobby. Leonardo Maria Del Vecchio lavora infatti da anni in diversi ruoli chiave nelle aziende del gruppo di famiglia. Da marzo 2024 è infatti presidente del marchio di occhiali da sole Ray-Ban, incarico preso dopo aver lasciato dopo oltre cinque anni la poltrona di amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò. Non solo. È anche da settembre 2022 Chief Strategy Officer di Essilor Luxottica.

Ma non solo i business e il lavoro. Leonardo Maria Del Vecchio ha infatti riempito le prime pagine di gossip con il suo primo matrimonio in uno sfarzoso angolo di Saint Tropez in Costa Azzurra nel giugno del 2022 con la nobile milanese Anna Castellini, figlia di uno dei più famosi immobiliaristi del capoluogo meneghino e della figlia della patron della COIN. Il loro matrimonio, però, è durato appena sei mesi e, dalle voci, sembra sia finito con un accordo economico di 40 milioni di euro. Anche se c’è chi dice che fosse decisamente più contenuto.

Del Vecchio jr, comunque, non si è pianto addosso. A luglio 2024, infatti, lui e la modella tedesca Jessica Michel hanno ufficialmente annunciato di sposarsi sorprendendo i numerosi fan (Del Vecchio ne ha 90 mila, la sua fidanzata oltre 1 milione) con un post su Instagram.

Insomma, il futuro dell’erede della fortuna Del Vecchio sembra già piuttosto brillante. Siamo di fronte a uno dei prossimi protagonisti dell’economia italiana? Per ora le premesse non mancano.