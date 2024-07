Leonardo Maria Del Vecchio punta sul cinema, acquisito 13,7% della Leone Film

Lmdv Capital si mette in tasca una quota della Leone Film Group

Il Family Office di Leonardo Maria Del Vecchio annuncia il suo primo investimento nell’ambito della produzione audiovisiva. “Settore strategico per l’economia del Made in Italy che vogliamo rafforzare in Italia e all’estero”.

Con il 13,78% delle quote, LMDV Capital S.r.l. è entrata nel capitale sociale di Leone Film Group S.p.A, una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi.

Per il Family Office di Leonardo Maria del Vecchio si tratta del primo investimento nell’audiovisivo italiano, un settore che continua la grande tradizione della cinematografia italiana e può vantare competenze creative, tecnologiche e professionali di altissimo livello per crescere sul mercato internazionale.

"Leone Film Group è un nome che fa onore alla cultura italiana nel mondo. Siamo molto orgogliosi di poterci legare a un Gruppo che custodisce e rinnova una tradizione familiare così prestigiosa a livello internazionale – ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio –. L’obiettivo dell’accordo, in piena armonia con la nostra filosofia aziendale, è supportare il rafforzamento di un’eccellenza italiana favorendo il successo del Made in Italy sui principali mercati internazionali. Siamo convinti di poter contribuire fattivamente al continuo sviluppo di una realtà importante come Leone Film Group offrendo il nostro contributo allo sviluppo di un’industria strategica per l’economia, l’immagine e la ricchezza creativa del nostro Paese”.

Soddisfazione espressa anche da Raffaella e Andrea Leone che, assieme, rimarranno gli azionisti di maggioranza del Gruppo. “Siamo davvero felici e onorati di annunciare l'ingresso di LMDV Capital S.r.l. in Leone Film Group – ha dichiarato Andrea Leone –. La partnership con LMDV Capital segna un nuovo, significativo passo avanti per il Gruppo accelerando il comune obbiettivo di consolidamento e di crescita in un settore così fondamentale”.

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., nella funzione di ECM Advisory ha assistito LMDV Capital S.r.l. nelle attività di strutturazione ed esecuzione dell’operazione.