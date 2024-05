Lidl, lo store di Villafranca (Vr) è il più sostenibile di tutti i tempi

Lidl, il negozio più sostenibile al mondo si trova in Italia

Lidl ha scelto Villafranca di Verona per il suo store unico al mondo, il più sostenibile a livello ambientale tra tutti i suoi oltre 12mila punti vendita. Questo negozio, che sarà inaugurato proprio oggi, rappresenta il punto zero di un nuovo modo di concepire lo store fisico ed estende gli attuali confini di sostenibilità, non solo per gli standard Lidl, ma anche per tutti gli immobili del settore retail in generale. Le sue caratteristiche - riporta Italiafruit - permettono di ridurre in modo sostanziale il consumo di energia, di limitare le dispersioni energetiche, di tagliare in modo significativo le emissioni in atmosfera e, infine, al termine della sua vita utile, di non rappresentare un peso per l'ambiente, ma anzi un'opportunità di riutilizzo.

Emilio Arduino, Amministratore Delegato Servizi Centrali e Sviluppo Immobiliare Lidl Italia entra nel dettaglio di questa iniziativa: "L'ideazione e la realizzazione di questo punto vendita - prosegue Italiafruit - rappresenta qualcosa di unico per Lidl in Italia e non solo. Ci sono voluti mesi di intenso lavoro e di minuziosa attenzione ai dettagli, dalla progettazione alla scelta di ogni singolo materiale costruttivo. Per questo, ringrazio tutto il team dei Servizi Centrali e dello Sviluppo Immobiliare che ho il grande onore di guidare. In questo progetto abbiamo reso concreta la nostra visione di sostenibilità edilizia integrandola perfettamente nella nostra strategia aziendale".