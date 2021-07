Lifebrain, Cerba in pole: continua l'assalto francese alle aziende italiane

Lifebrain, pronta acquisizione da HealthCare: l'azienda di ricerca e diagnostica ha visto arrivare le prime proposte di acquisizione. Per ora, in pole-position c'è la francese Cerba Healthcare

Il riassetto azionario della Lifebrain di Investindustrial è ormai alla fase finale. Per l’azienda leader italiana nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio, sono arrivate tre offerte d’acquisto dalla Francia: sarebbe in pole position, per l’acquisizione, Cerba Healthcare, posseduta dal private equity Eqt. L’offerta, secondo varie indiscrezioni, è arrivata una decina di giorni fa sul tavolo degli advisor incaricati, Goldman Sachs e Jp Morgan.

Cerba Healthcare ha già accresciuto la presenza italiana: infatti, nel gennaio 2017 era stata la volta della milanese Delta Medica; successivamente, nel luglio 2017, aveva acquisito Fleming Research, Network di laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici con sedi a Milano in via Biancamaria e in Viale Jenner, e a Novara, Biella, Arona, Abbiategrasso, Corsico, Cesano Boscone, Busto Arsizio, Trezzano sul Naviglio; ancora, nell’ottobre 2019 era stata la volta di Curie Srl, Diagnostica per immagini e terapia; e infine, nel marzo 2020, ha comprato il Centro Diagnostico Solbiatese (CDS), situato a Solbiate Olona, in provincia di Varese.

Le altre due proposte sarebbero arrivate da un altro Gruppo transalpino, cioè Groupe Inovie, che ha come suo azionista il private equity Ardian. L’ultima offerta sarebbe invece quella di Biogroup. Lifebrain, rilevata da Investindustrial nel 2018, prevede un Ebitda di circa 100 milioni di euro nel 2021 dai circa 50 milioni del 2019, grazie alla campagna di acquisizioni effettuata in questi anni.