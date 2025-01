Linus, showbusiness e scarpe da running sono ancora buoni affari: bene utili e ricavi di Sunil e Koalasport Srl

Linus, buoni gli affari per Sunil Srl e Koalasport

Showbusiness e scarpe da running sono ancora buoni affari per Pasquale Di Molfetta, in arte “Linus”. Il noto dj e conduttore televisivo e fra l’altro appassionato di corsa, è infatti azionista di due società. Detiene il 95% della Sunil srl il cui restante 5% è della moglie Carlotta Medas e il 40% della Koalasport srl le cui altre quote sono in mano a Monica Cecchinelli (40%) e Giordano Mella (20%).

Il bilancio 2023 della Sunil, che esercita le attività radiofoniche di “Linus” s’è chiuso infatti con un balzo dei ricavi anno su anno da 452mila a oltre 670mila euro tanto che l’utile è salito da 158mila a 235mila euro. I due soci hanno deciso di accantonare l’intero profitto alla riserva straordinaria e in tal mondo il patrimonio netto è arrivato a 762mila euro mente figurano anche 386mila euro di liquidità e quasi un milione di controvalore di asset finanziari diviso tra 850mila euro di quote di fondi comuni e 100mila euro di titoli di stato.

Koalasport, che da oltre 35 anni a Milano vende abbigliamento, accessori e scarpe per il running, ha chiuso il bilancio del 2023 con oltre un milione di euro di ricavi ma quel che più conta dalla perdita dell’anno prima, l’ultima riga ha ritrovato un piccolo utile e la liquidità è aumentata a 330mila euro. Amministratore unico è il maratoneta Angelo Ceruti.