Lmdv Capital compra il Twiga dal Gruppo Majestas di Briatore

LMDV Capital, con il suo gruppo di ristorazione Triple Sea Food, compie un passo decisivo nel settore del lusso. Con l'acquisizione del brand Twiga e di quattro location chiave del Gruppo Majestas di Flavio Briatore, si prepara a creare un colosso dell’hospitality made in Italy. L’operazione, il cui closing è previsto per il primo trimestre 2025, punta a integrare tradizione e innovazione, rafforzando il posizionamento del gruppo su scala internazionale.

Un’operazione strategica

L’acquisizione include le iconiche location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e l’immobile storico del Billionaire a Porto Cervo, che sarà trasformato in una nuova sede Twiga. Con un fatturato stimato di circa 50 milioni di euro nel 2024 e oltre 600 dipendenti, il nuovo gruppo si pone come punto di riferimento per il fine dining e il luxury lifestyle.

Il piano di sviluppo

L’operazione segna un’importante accelerazione per Triple Sea Food, che integra il marchio Twiga nella propria rete, già forte di brand affermati come Vesta Milano, Casa Fiori Chiari e Trattoria del Ciumbia. Tra le novità, l’apertura di un ristorante Vesta nella location di Montecarlo e il restyling completo del Billionaire di Porto Cervo, che ospiterà al suo interno i concept Casa Fiori Chiari e Vesta.

Del Vecchio: “Un modello vincente”

“Siamo fieri di consolidare un modello che combina alta cucina, intrattenimento e design esclusivo,” ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital. “Questa acquisizione non è solo una somma di numeri, ma una visione strategica che valorizza l’eccellenza italiana e la proietta verso nuove sfide.”

Del Vecchio guarda lontano: con nuove aperture già pianificate per il 2025, si punta a superare 60 milioni di fatturato. "Twiga non è solo un brand, ma un simbolo dello stile italiano nel mondo. Siamo pronti a portare avanti questa eredità con coraggio e innovazione."

Briatore: “Twiga in buone mani”

Flavio Briatore, commentando l'operazione, si è detto soddisfatto: “Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi, consolidando il successo di un marchio iconico.” Briatore, impegnato nel suo nuovo ruolo in Alpine Formula One Team, continuerà a sviluppare i brand Billionaire e Crazy Pizza, sottolineando come Twiga rimanga parte della sua storia personale e professionale.

Una nuova era per l’hospitality di lusso

Con questa acquisizione, LMDV Capital ribadisce la centralità del settore hospitality per il rilancio dell’economia italiana, combinando tradizione e modernità per ridefinire gli standard del mercato. Un'operazione che non segna solo un cambio di proprietà, ma l'inizio di un nuovo capitolo per uno dei brand più iconici del lusso italiano.