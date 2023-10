Borse europee in cauto rialzo. Spread Btp-Bund a 200 punti

Borse europee: aprono in cauto rialzo, attesa Fed e Boe

Le Borse europee aprono in cauto rialzo in vista dei dati sull'inflazione spagnola e tedesca, all'inizio di una settimana ricca di dati macro che include la decisione sui tassi da parte della Fed e di Boe e Banca del Giappone. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali, con in calendario anche i conti dell'ultima Big Tech Usa, Apple. Il focus resta poi sulla drammatica escalation delle violenze in Medio Oriente, dove preoccupa l'intensificarsi dell'offensiva di Israele contro Hamas nella cosiddetta 'seconda fase' dell'operazione militare nella Striscia di Gaza. Si acuisce anche il rischio che la guerra si allarghi ad altri Paesi della regione. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,43% a 7.322,67 punti, a Francoforte il Dax dello 0,57% a 14,771,55 punti e a Parigi il Cac40 avanza dello 0,43% a 6.824,88 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna +0,41% a 27.398,55 punti.

Borsa Milano: avvio positivo, +0,52%; ok energia, giu' banche

Avvio positivo di seduta per il mercato azionario, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna un +0,52% a 27.430 punti. Mentre lo scenario geopolitico si complica con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente sul piano economico gli operatori puntano la loro attenzione sulle riunioni delle banche centrali; la settimana propone il meeting della Fed, da cui ci si attende una pausa nel rialzo dei tassi, oltre a quelli della Banca d'Inghilterra e della Banca del Giappone. Sul fronte macro oggi inprogramma i dati dalla Germania su inflazione a ottobre, attesa in rallentamento, e Pil del terzo trimestre. L'Italia intanto incassa il giudizio positivo di Dbrs che non ha mutato rating e outlook sul debito sovrano.

Sul listino movimenti positivi per i titoli dell'energia, con Enel +1,2%, Terna +1,2%, Snam +0,5%, Italgas +0,7%, Hera +1%. Su anche Eni (+0,8%). Slittano invece i bancari, con Unicredit -0,55, Bper -0,55, Bpm -0,2%, mentre Intesa e' sul +0,4%. Positiva Mediobanca (+0,7%) dopo l'esito dell'assemblea nel segno della continuita', con l'elezione della lista proposta dal cda. Tra le altre blue chip Stellantis +02% dopo la notizia dell'accordo con i sindacati Usa, mentre si apre un nuovo fronte negli impianti canadesi. Tim +0,6% dopo l'offerta di Merlyn gia' scartata pero' dall'esecutivo. Rialzi per Prysmian, Saipem, Pirelli, Leonardo.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio in rialzo a 200 punti

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund a 200 punti rispetto ai 197 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,79%.

Gas: prezzi in rialzo in avvio, al Ttf +4,5% a 52,8 euro/Mwh

Avvio in rialzo per il prezzo del gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf i future sul contratto di novembre sono scambiati a 52,80 euro per megawattora, in aumento del 4,5% rispetto all'ultimo closing. Gli investitori bilanciano previsioni meteo miti e ampie forniture di gas, con il rischio di offerta, in particolare nel contesto del conflitto Israele-Hamas. Si prevede che il clima in Europa rimarra' mite fino all'inizio di novembre e che la domanda di gas sara' inferiore al solito. Inoltre, i siti di stoccaggio in Germania, Francia e Italia sono pieni al 98% circa. Tuttavia, i prezzi del gas naturale sono aumentati di circa il 30% da quando e' iniziato il conflitto israelo-Hamam il 7 ottobre, tra le preoccupazioni per una possibile escalation e il coinvolgimento iraniano.