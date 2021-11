Lockdown, paura per le banche Ue: in Borsa affonda il titolo di Unicredit

Covid, cresce la paura da lockdown: in Borsa soffrono i colossi del credito

La paura da lockdown paralizza il mercato bancario in tutta Europa, registrando una pioggia di vendite sui titoli. Ad allarmare è la quarta ondata del Covid e delle possibili restrizioni che potrebbero minare la già fragile ripresa. L'Austria ha già annunciato che da lunedì attiverà un altro lockdown nazionale, anche per vaccinati, per arginare il più possibile i contagi. Il cancelliere Alexander Schallenberg l'ha definita " l'unica opzione" ( ne abbiamo parlato qui ).

Intanto, a fare le spese sul mercato azionario sono i principali colossi del credito: da Deutsche Bank che perde il 5,2% a Credit Suisse che va giù del 2,7%, passando per Bnp Paribas a -3,7%. Societè generale segna invece un -3,2% e Santander il -2,8%.

Non fanno eccezione le banche italiane, precipitate in fondo al Ftse Mi: la peggiore è UniCredit che affonda a -5%, Intesa Sanpaolo fa -3,8% e Bper -2,7%. L'indice delle blue chip milanesi a metà pomeriggio cede l'1,4% ed è tra i peggiori del Vecchio Continente.