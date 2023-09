Lombard Odier Im, successo per il primo closing del Fondo sulla plastica

Lombard Odier Im, inizia la svolta green: successo per il primo closing del Fondo sulla plastica

Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") ha annunciato oggi il successo del primo closing del suo Plastic Circularity Fund, che ha ricevuto interesse da parte di aziende, fondi pensione e investitori privati.

Tra gli impegni iniziali raccolti dal LOIM Plastic Circularity Fund SCSp ("Plastic Circularity Fund") troviamo quelli di Dow e LyondellBasell, il cui sostegno si aggiunge agli impegni di importanti investitori istituzionali e privati orientati alla sostenibilità.

La strategia Plastic Circularity è una strategia di private equity che mira a ridurre i rifiuti di plastica e le emissioni di gas serra lungo tutta la catena del valore della plastica, offrendo al contempo rendimenti di mercato. Il fondo rispetta gli standard previsti dall’Articolo 8 del Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), come indicato dalle autorità di vigilanza europee, e quindi "promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o un mix di questi temi, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano buone pratiche di governance".

Il Fondo segue un processo di screening tecnico, d'impatto e finanziario per individuare e investire in aziende che offrono materiali plastici innovativi, progettati in un’ottica di riutilizzo e di riciclabilità, oltre a migliori soluzioni per raccolta, selezione e riciclo. Il Fondo si avvale dell'esperienza tecnica e industriale dell'Alliance to End Plastic Waste ("AEPW"), attraverso una collaborazione unica nel suo genere, per accelerare la transizione verso un'economia circolare della plastica.