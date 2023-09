Kunze-Concewitz lascia la guida di Campari e il titolo crolla in Borsa

Kunze-Concewitz lascia la guida di Campari

Il Ceo di Campari Bob Kunze-Concewitz ha deciso di lasciare l'incarico dall' aprile 2024. Prenderà il suo posto Matteo Fantacchiotti, managing director dell'area Asia Pacifico, che è già stato nominato deputy ceo.

Borsa, il titolo Campari crolla (-4,7%)

Campari in netto calo in Borsa dopo l'annuncio che Bob Kunze-Concewitz, dopo 18 anni nel gruppo di cui 16 come Ceo, ha deciso di ritirarsi e lascerà l'incarico a partire dall'assemblea degli azionisti dell'11 aprile 2024. Intorno alle 09.50, il titolo segna -4,7% a 11,3 euro, mentre il Ftse Mib è piatto.

Campari, Matteo Fantacchiotti Ceo da aprile 2024

Matteo Fantacchiotti, Managing Director Asia Pacific di Campari, è nominato deputy ceo del gurppo con effetto immediato e subentrerà nel ruolo di ceo da aprile 2024, quando sostituirà Bob Kunze-Concewitz che ha annunciato al board la volontà di ritirarsi per coltivare le proprie passioni. Lo si legge una nota. La nomina a deputy ceo è stata decisa "al fine di assicurare un passaggio di consegne graduale".