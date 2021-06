Louis Vuitton lancia il primo pop up store sul Lago di Como

Louis Vuitton sbarca sul Lago di Como con il suo primo pop up store. Immerso nella cornice di Villa d'Este il pop up store della maison suddiviso in due aree si colora delle nuance che rendono omaggio al cielo comasco dall'alba al tramonto. I clienti avranno modo di scoprire le collezioni ready to wear femminili di Nicolas Ghesquière, le collezioni maschili di Virgil Abloh, accessori e collezioni high-end, dai bauli alle borse in pellami esotici, agli Objets Nomades. Le pareti del pop up store digradano dall’arancio al rosa nello spazio donna e dal celeste al blu in quello dedicato all’universo uomo, in contrasto con i toni neutri dell'arredo (panche in legno e tappeti in fibre naturali).