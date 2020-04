Luca Roda è il nuovo AD di Jacob Cohën Company, società proprietaria dell’omonimo luxury denim brand lanciato da Nicola Bardelle.

Il manager, in azienda già dal 2016 dove ha ricoperto il ruolo di style coordinator, ha in curriculum anche esperienze in Brioni, Canepa e presso il gruppo Lonati, a renderlo noto è Pambianco News.

“La nomina di Luca come nostro AD è uno dei passaggi chiave di quel percorso di naturale sviluppo del brand, pianificato da tempo insieme a tutto il management, che, già a far data dalla prossima stagione A/I 2021-22, ci vedrà riportare in-house le funzioni produttive e commerciali, in linea con il modello di business di tutte le principali maison del lusso”, afferma in una nota Jennifer Tommasi Bardelle, presidente del cda.

“Jacob Cohën deve e può crescere ancora tantissimo, anche in una fase difficile di mercato come quella che stiamo purtroppo noi tutti vivendo. L’eccletticità delle competenze di Luca, la sua capacità di lavorare in team, con garbo ma determinazione, saranno fondamentali per accompagnare il brand in questa fase di straordinaria nuova crescita”, conclude la manager.