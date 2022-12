Lufthansa vuole Ita. Il ceo Spohr: "L'acquisizione apre nuove possibilità"

Lufthansa interessata ad acquistare Ita

Secondo l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, il colosso tedesco dell'aviazione è ancora molto interessata a rilevare la compagnia aerea italiana Ita Airways. Non è "un segreto che l'Italia sia uno dei mercati più importanti per noi e che stiamo già trasportando più persone dagli Stati Uniti in Italia che in Germania", ha detto Spohr al settimanale "Die Zeit" e ha aggiunto: "L'Italia è economicamente forte e una destinazione turistica attraente".

La compagnia aerea successore della compagnia di bandiera Alitalia, non è un mistero, è in vendita; il Ministero delle Finanze italiano, in qualità di attuale proprietario, sarebbe tornato a trattare in maniera assidua con Lufthansa, dopo la trattativa fallita con il fondo Certares, che si è quantomeno "raffreddato" dopo che il ministro Giorgetti ha scelto di non prorogare l'esclusiva. Un'acquisizione "non solo aprirebbe nuove prospettive nel settore dell'aviazione per Lufthansa, ma anche per Ita e per l' Italia ", ha affermato Spohr. Secondo quanto si apprende, uno dei punti chiave della trattativa è quante azioni di Ita dovranno essere vendute a quale prezzo e quanta influenza manterrà il governo di Roma.