Luigi Berlusconi e il feeling nato per la compravendita di una villa del padre. Ingresso in UniCamillus e in Masco Group

Famiglia Berlusconi, i figli minori di Silvio puntano sul settore farmaceutico

I figli minori di Silvio Berlusconi entrano nel business delle università. La mossa di Barbara, Eleonora e Luigi attraverso la loro holding H14 è strategica e punta a un settore chiave. I Berlusconi - in base a quanto riporta Milano Finanza - hanno investito in particolare sull'università privata UniCamillus. Il gruppo ad agosto ha messo in portafoglio una quota di minoranza della Saint Camillus International University of Healt and Medical Science di Roma, l’ateneo privato di medicina fondato nel 2018 da Gianni Profita. Il feeling tra Luigi Berlusconi e il rettore di UniCamillus sarebbe nato sul tavolo della compravendita di Villa Due Palme a Lampedusa. A febbraio i figli del Cavaliere avevano venduto per 3 milioni di euro all’economista siciliano la lussuosa residenza.

Nel contratto con UniCamillus sarebbe prevista per H14 un’opzione a salire in maggioranza. Oltre all’ateneo, fra le recenti scommesse di Luigi Berlusconi e delle sorelle figura anche la scommessa su Masco Group. A inizio mese H14 ha rilevato una piccola quota (lo 0,7%) di Nextbio, veicolo con cui a luglio il private equity francese Ardian ha comprato dai tedeschi di Rsbg il 90% del gruppo milanese dei servizi di ingegneria per l’industria farmaceutica e delle biotecnologie. Masco esporta in tutto il mondo e realizza oltre 300 milioni di ricavi. Due mosse che vanno nella stessa direzione, quella di rafforzarsi nel campo medico-farmaceutico.