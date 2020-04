LUISS: completata la squadra manageriale

LUISS completa il Management Team con la nomina di Massimo Angelini nel ruolo di Direttore External Affairs, Corporate Communication and Partnership

Luiss completa il Management Team che guiderà l’Università in questa delicata fase di cambiamento legata anche alla grande emergenza che il Paese sta vivendo, chiamando Massimo Angelini nel ruolo di Direttore External Affairs, Corporate Communication and Partnership.

Per il Direttore Generale Giovanni Lo Storto: “Con l’arrivo di Massimo Angelini aggiungiamo ulteriormente valore ad una squadra che ha conseguito importanti risultati in questi anni e che, in questa difficile emergenza, ha dato prova di grande reattività e resilienza, garantendo la continuità didattica a tutti gli studenti fin dal primo giorno, grazie allo straordinario lavoro del proprio corpo docente e alla introduzione delle piattaforme di distance learning .”

L’Ateneo ha, infatti, attivato prontamente la didattica on line, incluse le sessioni di esame e di laurea, per consentire a tutta la comunità degli studenti di poter continuare il proprio percorso formativo.

Il nuovo Direttore External Affairs, Corporate Communication and Partnership della Luiss arriva in questo ruolo dopo aver maturato una lunga esperienza professionale nel mondo delle telecomunicazioni, dove ha ricoperto diverse ed importanti posizioni manageriali. Fino allo scorso 31 marzo è stato, infatti, il Public Affairs, Internal & External Communication di WINDTRE, ruolo che ha ricoperto per 8 anni, prima in Wind e poi, dopo il merger con 3, nella nuova realtà delle telco italiane.