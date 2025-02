Luxy, la sedia "Clop" conquista la giuria: all'azienda italiana il "German Design Award 2025"

Consegnato a Luxy il "German Design Award 2025"

Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo (VI) specializzata nella produzione di sedute di design, ha ricevuto il German Design Award 2025 che si è aggiudicato la sua poltrona Clop nella categoria “Excellent Product Design”.

Dopo essere stata insignita nel 2022 a Manhattan dei “Best of Year Awards” di Interior Design Magazine con la linea di sedute “Cluster”, Luxy conquista ancora una volta la giuria internazionale e grazie a “Clop” ottiene uno dei riconoscimenti di design tra i più rinomati al mondo che dal 2012 premia progetti innovativi per estetica, funzionalità e sostenibilità.







A convincere la giuria di esperti incaricata di selezionare i vincitori, sono l’ergonomia, l’estrema versatilità e un’attenta scelta dei materiali: caratteristiche che hanno permesso a Clop, creata nel 2023 dallo studio di architettura Il Prisma, di farsi apprezzare dal mercato italiano e internazionale come seduta “fuori dagli schemi”, “non convenzionale” e “autoironica”.

Rispetto alle tre categorie previste (design di prodotto, di comunicazione e di architettura) Clop è stata premiata nella prima categoria che riconosce “l’innovazione e l'eccellenza nel design di prodotti fisici, premiando soluzioni che combinano estetica, funzionalità e sostenibilità in settori come arredamento, tecnologia e prodotti industriali”.

Nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta Francoforte, il premio è stato consegnato al presidente di Luxy Giuseppe Cornetto Bourlot, che ha così commentato: “Ottenere riconoscimenti internazionali di tale portata è per noi motivo di particolare orgoglio, a riprova di un impegno costante verso la ricerca di soluzioni che uniscano estetica, funzionalità e sostenibilità. Il premio che ci viene consegnato oggi, non solo riconosce la qualità del lavoro delle nostre persone e l’offerta di soluzioni al passo con i tempi, ma conferma anche il consolidamento del valore del marchio Luxy a livello internazionale”.