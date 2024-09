Lvmh, Givenchy affida la direzione creativa a Sarah Burton

Lvmh, Sarah Burton nuova direttrice creativa di Givenchy

Givenchy annuncia la nomina, con effetto immediato, di Sarah Burton a Direttore Artistico. Dopo un anno dall'uscita di Alexander McQueen, la designer sarà ora responsabile della direzione artistica di tutte le collezioni donna e uomo della Maison. E presentera' la sua prima collezione nel marzo 2025. "E' un grande onore per me entrare a far parte di questa magnifica Maison che e' Givenchy, un vero gioiello - ha dichiarato Burton -. Sono entusiasta di scrivere il prossimo capitolo della storia di questa Maison iconica e di apportare la mia visione, la mia sensibilita' e le mie convinzioni in Givenchy.