Lvmh si rafforza nell'occhialeria: acquisito il restante 49% di Thélios

Il colosso del lusso francese ha acquisito il restante 49% della joint-venture di eyewear fondata con Marcolin

Lvmh si rafforza nell'occhialeria comprando la totalità del capitale di Thélios, la joint venture nata nel 2017. "Marcolin e Lvmh annunciano oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione da parte di Lvmh della quota del 49% detenuta da Marcolin in Thélios. Cosi' e' scritto in una nota congiunta delle due societa', che aggiunge anche che 'Marcolin rilevera' la quota del 10% che Lvmh possiede in Marcolin, acquisita quando era stata fondata Thélios.

Il comunicato spiega che a seguito della partnership di successo che ha portato Thélios, la joint-venture del settore occhialeria creata da Marcolin e Lvmh nel 2017, a diventare l'eyewear expert di Lvmh, Marcolin e Lvmh hanno deciso di comune accordo di avviare Thélios verso la fase successiva del suo sviluppo e integrarsi completamente all'interno del gruppo francese'. L'operazione, è indicato ancora nella nota, rappresenta per Lvmh l'opportunita' di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore eyewear facendo leva sul savoir-faire italiano e per Marcolin di perseguire futuri investimenti strategici.