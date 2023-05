Maltempo Emilia, ma l'Italia lascia nel cassetto 8 mld di fondi anti dissesto

Maltempo e fondi non spesi, i possibili colpevoli sono due: quelli che non ascoltano e quelli che se ne fregano. Il commento

È vero che in Italia c'è incapacità di sapere spendere? Ebbene sì, pare che addirittura che ultimamente non siano stati spesi 8 miliardi di fondi anti-dissesto. Il non sapere spendere o il non volere spendere in questa nazione sembra sia diventato uno sport nazionale. La domanda è perché questi soldi a disposizione non sono spesi? Verrebbe da rispondere perché non è un'emergenza oppure perché c'è incapacità negli uffici di verificare lo stato d'avanzamento dei lavori oppure perché qualcuno non ha ricevuto il “giusto compenso” oppure anche perché gli anticipi per una colata di cemento rendono ricchi gli appaltatori oppure…

Quello che innesca la rabbia in queste cose non è solo il danno economico che ne consegue è soprattutto la perdita di vite umane e per questo non c'è prezzo che risarcisca i famigliari. Mai avrei voluto scrivere un articolo con questo tono, ma a volte è lo stato d'animo che si sovrappone a tutte le razionalità. Si potrebbe scrivere un'enciclopedia in merito a lavori appaltati e non eseguiti, di questa questione se ne sono occupati e se ne occupano giornali, televisioni e format.

Ci si potrebbe dilungare e scrivere pagine, ma il buon senso dice anche che alla luce di queste tragedie due sono i possibili colpevoli: quelli che non ascoltano e quelli che se ne fregano. Domanda: cosa ci state a fare su quelle poltrone se non sapete gestirle? Un'ultima cosa: lo Stato Italiano, negli ultimi 20 anni, ha speso circa 71 (settantuno) miliardi per calamità naturali ecc. a questo punto mi chiedo: chi non ha fatto il proprio dovere e non ha controllato è punibile per danno erariale? Risposte gradite. Grazie.