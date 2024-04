Mar Rosso, Bankitalia rassicura: inflazione quasi invariata, niente scossoni

Crisi Mar Rosso, Bankitalia: "Minimo impatto sull'inflazione, massimo un +0,3%"

Da Bankitalia arrivano rassicurazioni sugli effetti della crisi del Mar Rosso: "Ha inciso poco sull'inflazione". Questo il chiaro messaggio mandato da palazzo Koch e contenuto nel bollettino economico. Confermata la stima della crescita 2024 allo 0,6%. Il caro prezzi resta all’1,3%. "I rischi che il recente aumento dei costi di trasporto marittimo si traduca in forti pressioni inflattive in Europa appaiono al momento limitati", afferma la Banca d’Italia, "anche - prosegue il bollettino e lo riporta Il Sole 24 Ore - in uno scenario particolarmente pessimistico, in cui i noli marittimi si stabilizzassero su livelli superiori al picco raggiunto in aprile, si assisterebbe a un rialzo dell’inflazione al consumo nell’area dell’euro pari al più a 0,3 punti percentuali".

Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, la contrazione - prosegue Il Sole - resta più significativa per le imprese con meno di 20 addetti (-9,4 per cento, a fronte di -3,3 per quelle di maggiore dimensione) e si è acuita nella manifattura. I finanziamenti concessi alle famiglie sono diminuiti a un ritmo sostanzialmente stabile sia sui tre mesi calcolati in ragione d’anno (-0,9 per cento), sia sui dodici mesi (-1,3); i mutui per l’acquisto di abitazioni sono rimasti invariati rispetto allo stesso periodo del 2023.