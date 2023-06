Marina Berlusconi, le consulenze di maga Teresina. Giallo sulla collaboratrice

Marina Berlusconi e la maga Teresina. Mistero sulla collaborazione

Marina Berlusconi e il quotidiano Repubblica vanno allo scontro per la "maga Teresina". Il giornale in un articolo di ieri dal titolo "Fratelli diversi", parlando della primogenita di Silvio, ha acceso i fari su una collaboratrice speciale di Marina, con cui avrebbe una forte connessione.

Questa persona - sostiene Repubblica - si chiama Teresina e ha il proprio studio nei pressi dei Navigli, a Milano. In base a quanto si legge sull'articolo, questa maga sarebbe "una delle persone di cui la primogenita del Cavaliere si fida di più. Una fiducia larga, granitica. Teresina sarebbe dunque una persona che Marina "interpella prima di prendere decisioni importanti. Che riguardino vita o lavoro, non cambia. Di conseguenza, tale maga Teresina sarebbe una "collaboratrice per gli affari personali. A cui Marina si rivolge da molto tempo, e come lei – pare – anche altri clienti vip i cui nomi restano top secret".