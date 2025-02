Berlusconi, storico “trasloco” per le casseforti di Marina e Pier Silvio: Segrate addio, ecco dov'è la nuova sede legale

Berlusconi, traslocano le casseforti di Marina e Pier Silvio: il cambio della sede legale e le modifiche degli articoli dello statuto

Storico “trasloco” per le casseforti di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Arrigo Roveda a pochi minuti di distanza l’una dall’altra si sono svolte le assemblee degli azionisti di Holding Italiana Quarta, interamente di proprietà di Marina, e di Holding Italiana Quinta di Pier Silvio. A guidarle era il vicepresidente di entrambe Giuseppe Spinelli, il famoso “Ragioniere” già fedele collaboratore del defunto Silvio Berlusconi, padre di Marina e Pier Silvio.

L’ordine del giorno di entrambe le riunioni era identico e prevedeva una lunga serie di modifiche degli articoli dello statuto e, soprattutto, il trasferimento della sede legale delle due società da Segrate (Milano 2 – Residence Parco) a Milano in via Paleocapa 3 dove ha sede la Fininvest, presieduta da Marina. Il cambio della sede legale delle due holding ha determinato anche alcune delle modifiche statutarie (gli articoli modificati sono stati il 2, 3, 7, 10, 12, 13, 17, 24, 26, 27, 31 e 34) mentre le altre modifiche hanno riguardato la possibilità di svolgere le assemblee dei soci, le riunioni del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale anche via telematica. Le due holding detengono ciascuna il 7,65% di Fininvest.