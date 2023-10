Massimo Bonini punta sulle calzature. Via alla partnership con Giorgio Fabiani

Massimo Bonini entra nel business di Giorgio Fabiani: al via la partnership che condurrà il calzaturificio di Fermo dritto a Missoni e Mugler

Il calzaturificio Giorgio Fabiani sigla una partnership con Massimo Bonini, che spinge il suo business oltre la distribuzione. In questo modo si fondono la qualità consolidata del brand di Fermo nella produzione di scarpe con la commercializzazione del prodotto, attraverso la piattaforma attiva nello sviluppo e nella vendita all’ingrosso di calzature, borse e accessori moda.

Infatti, come si legge in un comunicato, l'operazione di cessione di una quota di minoranza del capitale sociale è avvenuta attraverso la holding del gruppo Bonini appunto per unire le forze per portare a modernizzare e ottimizzare tutti i processi produttivi e distributivi.



Secondo le attese, riporta Pambianco, l’ingresso di Bonini nella compagine azionaria porterà da subito a un significativo aumento del fatturato, che già nel 2024 dovrebbe crescere, secondo le previsioni, del 20%.

Sono già note le prime iniziative frutto della partnership: Missoni e Mugler, in qualità di clienti dello showroom di Massimo Bonini, avvieranno presto una collaborazione produttiva con il calzaturificio Giorgio Fabiani.

«L'operazione messa a punto rappresenta un passo fondamentale nella nostra visione di crescita e innovazione - ha dichiarato Giorgio Fabiani. Siamo entusiasti di collaborare con il gruppo Bonini e case di moda prestigiose come Mugler e Missoni. Avremo l'opportunità di elevare ulteriormente la nostra azienda e di offrire prodotti di alta qualità ai nostri clienti».