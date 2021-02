Mastercard apre alla criptovalute, e il Bitcoin tocca nuovi massimi storici

Secondo un post sul blog di Master Card mercoledì 10 Febbraio, la società ha rivelato che supporterebbe un numero selezionato di criptovalute nel 2021, nel suo circuito di pagamento. La stessa nota rivela che le criptovalute stanno rapidamente diventando una parte importante del settore dei pagamenti.

“Ci stiamo preparando in questo momento per il futuro delle criptovalute e dei pagamenti, annunciando che quest'anno Mastercard inizierà a supportare determinate criptovalute direttamente sulla nostra rete. Questo è un grande cambiamento che richiederà molto lavoro. La società darà la priorità alla protezione e alla conformità dei consumatori nei propri piani." ha affermato nel post Raj Dhamodharan, vicepresidente esecutivo delle risorse digitali e dei prodotti e delle partnership blockchain. Immediatamente si sono scatenate speculazioni su quali potranno essere queste criptovalute. Le quotazioni di bitcoin dopo questa notizia hanno toccato nuovi massimi storici a 48.700 dollari. Prima d'ora, Mastercard ha collaborato solo con alcune società di criptovaluta come Wirex e BitPay per emettere carte crittografiche, che consentivano all'utente di pagare con criptovalute. Le "monete" venivano successivamente convertite in fiat prima di arrivare direttamente al commerciante. Ora questa notizia potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti verso una sorta di adozione di massa delle criptovalute.

Secondo quanto riportato da alcune fonti della società, infatti in questo modo le criptovalute diventerebbero una valuta spendibile direttamente presso i negozi, eliminando così il fastidio della conversione in moneta fiat.

Nel frattempo, Mastercard come detto non fa riferimento alle eventuali criptovalute che supporterebbe, affermando che prenderebbe in considerazione alcuni fattori chiave prima di integrare qualsiasi cripto-asset nella sua rete. Essi Includono il requisito KYC (Know Your Customer), la protezione dei consumatori e le cripto-risorse che i clienti sono disposti a spendere, non a investire. Tuttavia, il bitcoin potrebbe non adattarsi a queste caratteristiche poiché la maggior parte delle persone vede la criptovaluta Bitcoin sopratutto come un veicolo di investimento ( alla stregua di una sorta di nuovo oro digitale) , lasciando così intendere che potrebbero entrare nel circuito invece alcune stable coin che per il loro legame diretto con la valuta del dollaro hanno sicuramente un andamento molto meno volatile di altre criptovalute. Inoltre, Mastercard ha detto che stava lavorando con alcune banche centrali che stanno sviluppando le loro valute digitali (CBDC). Prima dell'annuncio di Mastercard, un altro colosso delle carte di credito Visa, ha affermato che potrebbe aggiungere criptovalute alla rete dei suoi commercianti. A fine Ottobre 2020 era stata invece la volta di Paypal ad annunciare di aver aperto il suo circuito di pagamento digitali anche a Bitcoin Ethereum e altre criptovalute. Nei giorni scorsi aveva inoltre fatto scalpore la notizia che Il produttore di veicoli elettrici Tesla, avrebbe intenzione di investire 1,5 miliardi di dollari nel Bitcoin e che presto potrebbe accettare bitcoin come pagamento per i suoi prodotti. In pochi minuti dopo che Elon Musk ha twittato questa notizia la più famosa criptovaluta del mondo ha superato i 40000 dollari, guadagnando circa il 20%