Materie prime, piano anti-Cina. Storico patto tra Italia, Germania e Francia

Materie prime, ecco cosa c'è dietro allo storico trattato tra le big dell'Ue

L'Europa passa al contrattacco, i tre paesi chiave dell'Ue siglano uno storico accordo anti-Cina sull'approvvigionamento delle materie prime e le terre rare. A svelare il patto è il ministro del Made in Italy Urso: "Italia, Germania e Francia - racconta Urso - rappresentano una parte significativa dell'economia dell'Unione e hanno in molti settori catene di valore condivise. Rappresentiamo uno dei grandi motori economici globali. Insieme, con i nostri valori, possiamo determinare il futuro della casa comune europea". L'incontro decisivo per siglare la storica intesa - riporta il Sole 24 Ore - si è svolto a Berlino con il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck e il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire.

I tre ministri parlano oggi di politica industriale europea, con un particolare focus sull'approvvigionamento delle materie prime critiche. I ministri dell’Economia e dell’industria di Germania, Francia e Italia "concordano una stretta cooperazione nei settori dell’estrazione, della lavorazione e del riciclo" per sostenere le rispettive industrie. Habeck - prosegue Il Sole - ha dichiarato di voler "rendere la fornitura di materie prime per le nostre industrie più sostenibile e diversificata, per attuare misure di sicurezza economica in modo più efficace". Il ministro Le Maire ha osservato che l’incontro "ci ha offerto l’opportunità di discutere tra Governi e con i rappresentanti del settore industriale su come andare avanti" ed ha prospettato "la realizzazione di scorte condivise e l’acquisto in comune".