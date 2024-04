Maternità, una millennials su quattro non avrà figli. Italia, quadro desolante

Maternità, il 25% delle 40enni è senza figli. Negli anni '80 il rapporto era 1 a 10

Gli italiani hanno smesso di fare figli. Questo dato è sempre più certificato e in costante peggioramento. Ma la situazione diventerà addirittura drammatica in termini demografici stando alle stime sulle future mamme, quelle che ora rientrano nella fascia delle millennials. La loro vita riproduttiva, per le donne diventate diciottenni dal Duemila in poi secondo le definizioni più comuni, - riporta Il Sole 24 Ore - si è realizzata nel nuovo secolo e la loro scelta (o rinuncia) di non avere figli risulta in un netto incremento rispetto a quella delle loro coetanee nate a metà del secolo scorso, quando solo una su dieci restava senza figli, il rapporto è destinato a diventare una su tre/quattro. Ma il risultato, proiettando i dati Istat del tasso di fecondità sulla popolazione femminile, è che già ora una donna su quattro tra quelle nate negli anni Ottanta (che oggi compiono 40 anni) arriverà alla fine della sua vita riproduttiva senza figli.

Ma il trend - prosegue Il Sole - è in continuo aumento: in alcune aree del paese la quota di childless (donne senza figli, uscite dall’età riproduttiva) potrebbe arrivare a superare una donna su tre tra le attuali trentenni. In Sardegna, dove il numero medio di figli per donna è inferiore a uno, tale quota è stata già raggiunta per le nate nel 1973, che hanno compiuto 45 anni nel 2018. La generazione del 1973 ha compiuto 50 anni nel 2023. È attualmente l’ultima generazione per la quale Istat fornisce i dati definitivi sulla fecondità, ma è possibile fare delle stime - in base alle proiezioni demografiche - sulla quota di childless fino alle nate nel 1980 (oggi 44enni): questa generazione arriverà a 50 anni con una quota senza figli pari al 25% (una su quattro), andando ben oltre per le nate nel corso degli anni Ottanta. L’età media femminile al primo figlio sale da meno di 25 anni (24,9) a quasi 30 anni (29,7).