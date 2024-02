McDonald's lancia una nuova moda: arrivano gli smalti ispirati alle patatine

La fondatrice di Nailsinc: "“Amiamo realizzare collaborazioni inaspettate e fuori dagli schemi”

Il marchio di unghie Nails.Inc con sede nel Regno Unito ha collaborato con il colosso del fast food per una collezione in edizione limitata di smalti per unghie, adesivi e press-on che verrà lanciata martedì 27 febbraio su Amazon e Nailsinc.com e verrà distribuita nei negozi target a livello nazionale il 3 marzo. Lo riporta Pambianconews.

“Amiamo realizzare collaborazioni inaspettate e fuori dagli schemi”, ha affermato Thea Green, fondatrice di Nails.Inc, che in precedenza ha contattato White Claw, Froot Loops e Cheez-It per collezioni in edizione limitata.

I prezzi della collezione vanno da 6,99 dollari (circa 6,50 euro) per un set ‘French nail’, che presenta patatine fritte su unghie a mandorla in una classica tonalità nude, a 8,99 euro sia per il duo di mini smalti rosso e marrone che per quello completo con smalto rosso di grandi dimensioni, entrambi forniti con diversi assortimenti di adesivi ispirati ad hamburger, patatine fritte e archi dorati.

La linea include anche uno scintillante smalto per unghie con cuori dorati, 8 dollari con la citazione dello slogan ‘I’m Lovin’ It’ di McDonald’s.

Sebbene McDonald’s abbia già collaborato con una serie di marchi di moda tra cui Cactus Plant Flea Market, Palace e Crocs, questa collezione segna la prima incursione della catena di ristoranti nel campo della bellezza.