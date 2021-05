Mediaset vola in borsa dopo l'accordo con Vivendi

Mediaset: corre in Borsa in avvio con accordo con Vivendi

L'accordo raggiunto fra Fininvest e Vivendi sulla presenza del gruppo francese in Mediaset mette le ali alla societa' in borsa.

A Piazza Affari il titolo del Biscione scatta in avvio e guadagna quasi il 6% dopo che ieri sera le due societa' hanno comunicato di aver raggiunto un accordo secondo cui Vivendi appoggera' il trasferimento della sede legale in Olanda, mentre Fininvest proporra' la distribuzione a tutti gli azionisti di un dividendo straordinario di 0,30 euro ad azione. La holding della famiglia Berlusconi comprera' il 5% dai francesi e si portera' al 51% e ha un'opzione per comprare altri titoli da Vivendi nei prossimi anni.