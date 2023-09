Mediobanca, Delfin boccia Pagliaro presidente ed è pronta a farsi la sua lista

Mediobanca, Delfin boccia la presidenza di Pagliaro: pronta a presentare una lista di minoranza





Clamoroso colpo di scena in Piazzetta Cuccia. Come riporta l'Ansa, la Delfin guidata da Francesco Milleri, che detiene una quota di poco inferiore al 20% di Mediobanca, avrebbe bocciato la proposta di Alberto Nagel di realizzare una lista comune per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si terrà il prossimo 28 ottobre. L'elenco dei dieci nomi (ricordiamo che da statuto è il board uscente a dover indicare i due terzi dei nominativi che comporranno il cda) dovrà pervenire entro il prossimo 28 settembre, per lasciare alle minoranze il tempo di decidere se appoggiare o se proporre una propria lista.

Secondo le indiscrezioni raccolte, la holding guidata da Francesco Milleri vuole un profondo rinnovamento dell'attuale consiglio di amministrazione. E, soprattutto, non vuole più come presidente Renato Pagliaro. Dunque, di fronte alla possibilità di ritrovarsi in un board con quattro rappresentanti (pur essendo il primo azionista singolo), ma senza la possibilità di esprimere il numero uno, Delfin avrebbe deciso di dare uno "strappo". Anche perché, presentando una lista di minoranza, due consiglieri sarebbero comunque garantiti e avrebbero la possibilità di far sentire la loro voce.

Si preannunciano tre settimane piuttosto complicate. Da una parte Alberto Nagel che, pur tentando di mantenere gli equilibri tra i vari azionisti, non ha alcuna intenzione di cambiare indirizzo né vuole liberarsi dal suo "gemello" Renato Pagliaro. Dall'altra parte Milleri, forse anche con la sponda di Francesco Gaetano Caltagirone, si trova nella posizione di poter "cannoneggiare" Piazzetta Cuccia un po' come avvenne tra la fine del 2021 e l'aprile del 2022 in Generali.