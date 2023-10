Mediobanca, Nagel vince ma è pronto ad uscire da Generali. Ecco perchè

Nagel vince ma è pronto a uscire da Generali. Cosi Mediobanca si prepara alla trasformazione definitiva

Il primo dato, quello più atteso e anche il più scontato, è che la lista del cda ha vinto. Era prevedibile, anche perché i proxy advisor si erano già detti favorevoli alla continuità, seppur con qualche perplessità sul presidente Renato Pagliaro che non avrebbe quei requisiti di indipendenza che si richiedono a livello internazionale. È anche la vittoria di un management che ha chiuso l’ultimo anno fiscale con un miliardo di utili e ha ripreso da dove ha lasciato con altri 352 milioni nel primo trimestre.

Il ruolo di Alberto Nagel così viene confermato per altri tre anni. Ma ora inizia la partita più complessa per lui: quella di riuscire a convincere Francesco Milleri e Francesco Gaetano Caltagirone. Anche perché è inutile girarci attorno: Mediobanca è l’antipasto del Leone nel 2025. Un passaggio che non è sfuggito a Nagel che, nella sua relazione all’assemblea, ha ricordato come Generali rimanga una partecipazione strategica, a meno che non si verifichino condizioni migliori.

Quali? Non è un mistero che Mediobanca stia cercando di ampliare ulteriormente la sua potenza di fuoco nel wealth management. E se per raggiungere questo obiettivo si rendesse necessario vendere il 13% in Generali (e completare definitivamente il riposizionamento da Salotto buono a macchina da utili), non si guarderebbe in faccia nessuno. Come leggere il 32,05% delle azioni presenti in assemblea che ha scelto la lista di Delfin? Era la forchetta “bassa”, ma nessuno si aspettava l’exploit di Assogestioni, andata oltre il 4% contro ogni attesa. Caltagirone, come abbiamo già raccontato, poteva permettersi il lusso di guardare in modo (quasi) disinteressato alla partita. E Milleri, che pure ci ha messo la faccia, è più interessato alla battaglia interna a Delfin e alla lotta con gli eredi di Del Vecchio, lontanissima dall’essere risolta. E può comunque dire che un altro tassello è stato piantato. Si vedrà, insomma: quello che è certo è che Mediobanca continuerà a cambiare pelle. Magari, senza più avere un piede nel Leone.